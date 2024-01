Accuse di Meloni contro gli Elkann

Dimenticandosi di ricordare che gli Elkann sono pure editori del quotidiano e dimostrando, visto il tono del pezzo, che le accuse di Meloni erano fondatissime. Secondo, il fatto che lo Stato francese abbia un suo rappresentante in Cda non gli garantisce maggiore spirito francese (certo, come no). E poi si tratta di una “eredità di una storia più lunga” (che ci vuoi fare). E poi mica comanda Macron in Stellantis. Eccerto. Fatto sta che Roma nel board non c’è, Parigi sì.

E questo, lo sanno pure i bambini, all’interno di un Cda conta. Conta eccome.e conferma il pastrocchio. “Queste benedizioni - dice - fuori di ogni contesto e forma di carattere liturgico, non esigono una perfezione morale per essere ricevute”. E comunque “quando spontaneamente si avvicina una coppia a chiederle, non si benedice l'unione, ma semplicemente le persone che insieme ne hanno fatto richiesta”





ilgiornale » / 🏆 18. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Meloni attacca sul Superbonus: "La più grande truffa ai danni dello Stato italiano della storia"Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parla a "Quarta Repubblica" su Rete 4 e torna ad attaccare sul Superbonus e la voragine aperta nei conti dello Stato.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Giorgia Meloni: 'Superbonus è stata la più grande truffa della storia ai danni dello Stato' | 'Privatizzazioni per 20 miliardi in tre anni'Il premier parla anche del caso Ferragni: 'Nessuno scontro con Chiara, ma faremo intervento in cdm su attività imprenditoriali e beneficenza'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Giorgia Meloni tiene aperto il fronte con StellantisGiorgia Meloni rivendica il «coraggio» di criticare «scelte distanti dall'interesse italiano» e definisce la fusione Fca-Psa una «celata acquisizione francese». Ribatte alle critiche del M5s sul Patto di stabilità, con toni «da leader di opposizione» secondo Giuseppe Conte. E non lesina sarcasmo verso Elly Schlein, che la accusa di essere «la regina dei tagli» e di aver avviato «una campagna d'Ungheria». Il terzo question time della presidente del Consiglio è un concentrato di attacchi e scintille con gli avversari, con una serie di impegni annunciati.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Netanyahu annuncia “ancora molti mesi di guerra”: “Alla fine non nascerà uno Stato…Una guerra lunga, fino alla liberazione di tutti gli ostaggi e, soprattutto, dopo la quale non ci sarà la nascita di uno Stato palestinese. Nonostante l’accerchiamento e le pressioni che ormai arrivano anche dagli storici alleati europei e americani, Benjamin Netanyahu cerca di mostrarsi forte e fermo sulle sue storiche posizioni.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Scambio commerciale tra Istanbul e lo Stato ebraicoUn'inchiesta rivela lo scambio commerciale tra Istanbul e lo Stato ebraico nonostante le critiche del presidente turco Erdogan

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Giorgia Meloni ottiene una sponda da Erdogan per limitare i flussi migratori dalla LibiaGiorgia Meloni ottiene da Recep Tayyip Erdogan una sponda per limitare i flussi migratori dalla Libia, cercando di replicare gli sforzi condivisi che hanno frenato quelli sulla tratta Turchia-Italia. È la principale novità emersa dalle oltre due ore di incontro a Istanbul, in cui la premier ha ringraziato il presidente turco per gli sforzi di mediazione fra Ucraina e Russia, in particolare sull'accordo sul grano. Sull'altra grande crisi geopolitica, quella fra Israele e Hamas, c'è decisamente meno enfasi nel resoconto che filtra da fonti italiane, secondo cui la guerra a Gaza è rientrata nel confronto sui grandi temi globali, anche alla luce della presidenza del G7 appena passata sulle spalle del governo di Roma. Video Meloni a Istanbul, l'incontro con Erdogan Si possono intuire sensibilità diverse su quel delicato dossier, che comunque è stato trattato e su cui Meloni tiene il punto sull'obiettivo dei due Stati. L'Italia sta cercando di muoversi con equilibrio nella polveriera mediorientale, mentre Erdogan da qualche tempo ha infiammato i suoi attacchi verso Israele

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »