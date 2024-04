Accuse di corruzione nel Partito Democratico

La segretaria del Partito Democratico , Debora Schlein , ha commentato le accuse di corruzione che coinvolgono alcuni esponenti del partito. Schlein ha dichiarato che se le accuse verranno confermate, saranno prese misure severe e chi si è reso colpevole non troverà spazio nel partito. Ha sottolineato l'importanza di cambiare il Pd e di costruire un'alternativa alla destra. Inoltre, ha criticato il fatto che la segretaria del partito non abbia parlato prima delle accuse.

Schlein ha assicurato che il partito non indietreggerà di un millimetro sulla linea della legalità

