Accuse di atrocità contro il defunto pastore evangelico TB Joshua

«Pensavamo di essere in paradiso, ma eravamo all'inferno»: sono le parole che descrivono lo stato di soggezione in cui versavano gli adepti della 'setta'. Ed è stata un'inchiesta che ha preso piede negli ultimi due anni a porre sotto i riflettori il famoso, e ormai defunto, pastore protestante evangelico TB Joshua.

Decine di ex membri della Synagogue Church of all Nations, tra cui cinque britannici, hanno accusato il fondatore del canale televisivo nigeriano 'Emmanuel TV' di aver compiuto atrocità indicibili, tra cui stupri e aborti forzati, nel corso di quasi 20 anni a Lagos. Le indagini Le indagini della BBC, condotte in due anni, rivelano testimonianze di violenze fisiche, abusi su minori, stupri ripetuti e aborti forzati all'interno della chiesa. Almeno 25 ex 'discepoli' provenienti da diverse nazioni, compresi Regno Unito, Nigeria, Stati Uniti, Sudafrica e Namibia, hanno confermato le loro drammatiche esperienze, durate fino al 201

TB Joshua Setta Synagogue Church Of All Nations Emmanuel TV Lagos Violenze Fisiche Abusi Su Minori Stupri Aborti Forzati

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Terremoto 4.5 in Friuli Venezia Giulia. Avvertito anche in Veneto e Trentino Alto AdigeI centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Terremoti: scossa 4.5 in Friuli Venezia Giulia. Avvertita anche in Veneto e Trentino Alto AdigeI centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Attentato a Mosca, strage al Crocus City Hall: decine di morti e molti feritiUn gruppo di uomini armati ha fatto irruzione al Crocus City Hall di Mosca e aperto il fuoco contro i presenti. Il bilancio provvisorio dell'attentato in Russia.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Un morto e decine di ricoverati, azienda ritira la pillola anti-colesteroloAlmeno 76 persone sono finite in ospedale dopo aver utilizzato un farmaco naturale a base di riso fermentato. I sintomi sono stati alterazione del...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Bus dell'università si schianta contro un camion: morti 11 studenti, decine di feritiIl terribile incidente avvenuto in Kenya: il bus della Kenyatta University trasportava 58 persone: 55 studenti, un tecnico di laboratorio e due autisti. Oltre...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Decine di persone rapite dai banditi nel centronord della NigeriaIl 12 marzo un commando armato ha rapito decine di persone nello stato di Kaduna, nel centronord della Nigeria, hanno annunciato due rappresentanti locali e una fonte delle Nazioni Unite. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »