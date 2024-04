Accuse contro gli USA per l'attacco

Su X ha messo sotto accusa le responsabilità degli Usa: “Un messaggio importante è stato inviato al governo americano, in quanto sostenitore del regime sionista”, ha scritto. “L’America deve essere ritenuta responsabile dell’attacco”. Poco dopo ha parlato anche lo stesso presidente iraniano, affermando che “il crimine codardo non rimarrà senza risposta”, si legge sul sito web del suo ufficio.

“Dopo ripetute sconfitte e fallimenti davanti alla fede e la volontà dei combattenti del Fronte della Resistenza, il regime sionista ha messo in agenda gli omicidi ciechi”. Stando inoltre a quanto riferito dal ministro degli Esterie ha sottolineato la responsabilità dell’amministrazione Usa nell’attacco. Parole di guerra sono uscite anche dalla bocca della Guida Suprema iraniana, l’ayatollahche promette: “Il malevolo regime di Israele sarà punito per mano dei nostri coraggiosi uomini”

