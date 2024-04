Accusati ricchi e famosi: la strategia della procrastinazione

📆 02/04/2024 17:58:00

📰 fattoquotidiano ⏱ Reading Time:

27 sec. here

17 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 66%

Publisher: 51%

Giustizia Notizia

In Italia è cosa già vista a risaputa: l’accusato ricco e famoso proclama la propria innocenza, ma non hadi essere assolto, anche perché rischia di essere condannato; dunque, non vuole andare a processo il più rapidamente possibile per dimostrare la propria estraneità, ma cerca di, rinviare, procrastinare il più possibile, utilizzando tutto l’arsenale di strumenti legali a sua disposizione e intasando la magistratura di ricorsi, appelli, eccezioni. Ovviamente, tutto ciò ha un costo: stuoli di avvocati da pagare per azzeccare il garbuglio giusto che valga un rinvio e, magari, il balenio di una decorrenza dei termini. EssereIl genero di Trump pensa al “grande valore immobiliare del lungomare di Gaza”. E auspica una deportazione di palestinesi nel Negev Negli Usa, dove la giustizia non è sempre giusta, ma di solito è spedita, sta accadendo esattamente la stessa cosa: del resto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un povero vada alla Casa Bianca

Accusato, Ricco, Famoso, Processo, Magistratura, Avvocati, Rinvio, Termini, Giustizia, Trump, Lungomare Di Gaza, Deportazione, Palestinesi, Negev, Casa Bianca