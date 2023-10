Accusati dalla figlia di abusi in riti satanici: genitori affidatari assolti

Nei suoi racconti ci sono uomini incappucciati, crocifissi capovolti e tremendi stupri accompagnati dalla recita di preghiere e strane litanie. Un vero e proprio incubo che non le avrebbe dato tregua per 15 anni, durante i quali una ragazza ospite presso una famiglia affidataria avrebbe subito agghiaccianti abusi e sarebbe stata costretta a prendere parte a inquietanti riti satanici.

IL SEGNO DELLA CROCE A condurre i riti sarebbe stata nello specifico la madre affidataria, che durante quei momenti terrificanti, le faceva il segno della croce sulla fronte e pronunciava varie “preghiere” e altre frasi in tono cantilenante. Alla fine del rito, ha raccontato la giovane, veniva cosparsa di cenere. Avrebbe ricevuto inoltre - questa è sempre la versione della ragazza - diverse minacce affinché non riferisse nulla di ciò che era costretta a subire.

Italia Notizie

Leggi di più:

ilmessaggeroit »

Stadio della Roma, chiesto il rinvio a giudizio per Bonifazi e Centemero: sono accusati di finanziamento…Con il tesoriere della Lega e l'ex tesoriere del Pd, ora iscritto a Italia Viva, è coinvolto anche l'imprenditore Luca Parnasi. Bonifazi risponde anche di emissione di fatture per operazioni inesistenti Leggi di più ⮕

Milano, assolti i due genitori affidatari accusati di violenze “sataniche” su una giovane:…Il giudice evidenzia come agli atti non vi sia 'alcun teste diretto e oculare' dei fatti denunciati Leggi di più ⮕

Lecce, il suicidio dopo la la violenza sessuale: c’è un indagato per la morte di Julie. È un diciannovenne br…Nei guai uno studente universitario identificato dalla Squadra mobile: l’accusa è istigazione al suicidio Leggi di più ⮕

Alimenti: nanomateriali nei cibi, Iss 'come garantire sicurezza senza test animali'Sono sempre di più le applicazioni dei nanomateriali nel settore alimentare, dal ferro in nanoforma per gli integratori alla nanocellulosa come ‘novel food’ o per il packaging, ed è sempre più necessario trovare dei metodi che garantiscano la sicurezza dei consumatori e... Leggi di più ⮕

“Instagram crea dipendenza e depressione nei giovani”Secondo l'accusa l'azienda sapeva dei rischi per i giovani ma ha preferito massimizzare i profitti Leggi di più ⮕

Scommesse: voci di calciatori e un 'banco' a Dubai nei file sequestratiEmergono nuovi dettagli sul caso scommesse, in particolare sulla chiavetta usb acquisita dalla dalla questura di La Spezia da Maurizio Petra, sentito come persona informata sui fatti nell’inchiesta Leggi di più ⮕