Accorpamento di scuole a Roma e provincia

Dovevano essere sette, saranno invece 15 le scuole che spariranno dai radar di Roma e provincia in seguito al dimensionamento scolastico. Nel complesso, però, in tutta la Regione gli accorpamenti scendono da 37 a 20. La giunta di Francesco Rocca ha dato seguito (parzialmente) alle richieste del ministero dell'Istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara e ha approvato il 4 gennaio l'accorpamento di numerosi istituti di I ciclo per l'anno scolastico 2024/2025.

La decisione è arrivata dopo mesi turbolenti, fatti di prime "bozze" approvate e poi rimesse in discussione, polemiche politiche e attacchi dal centrosinistra e dai sindacati.la Conferenza Regionale Permanente per l'Istruzione aveva congelato la sforbiciata da parte della Pisana, facendola slittare al 2025 e dando quindi possibilità alle istituzioni di discutere ancora per un anno la strategia per ridurre al minimo gli accorpament





