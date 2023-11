Accordo tra Italia e Albania sulla gestione dei flussi migratori

La Commissione Europea è a conoscenza dell'accordo operativo tra le autorità italiane e quelle albanesi nel campo della gestione dei flussi migratori. Siamo stati informati di questo accordo, ma non abbiamo ancora ricevuto informazioni dettagliate: l'accordo operativo deve ancora essere tradotto in legge dall’Italia e ulteriormente implementato. È importante che qualsiasi accordo di questo tipo rispetti pienamente il diritto comunitario e internazionale.

La gestione dei due campi migranti in Albania sarà italiana, secondo i criteri Ue. Sì, la gestione sarà italiana, c'è un protocollo molto preciso, si tratta di un centro di accoglienza, un posto per procedere a verifiche e registrazioni, fatto tutto secondo i criteri ben precisi dell'Ue, ha detto Rama. Questo accordo viene semplicemente dalla riconoscenza che c'è sempre in me, in tutti noi albanesi, verso l'Italia, quando l'Italia chiede di dare una mano, siamo pronti a darla

:

SOLE24ORE: Italia-Albania, intesa sui migranti. Fitto: accordo storicoTirana darà la possibilità di utilizzare alcune aree del suo territorio per poter realizzare, a spese e sotto la giurisdizione di Roma, due strutture dove allestire centri per la gestione degli arrivi illegali

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

ADNKRONOS: Accordo Italia-Albania sui migranti, l'opposizione insorge: 'E' deportazione'Pd: 'Pasticcio pericoloso e ambiguo'. +Europa: 'Una Guantanamo italiana? E' illegittimo'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Accordo Italia-Albania, Meloni: Contrasta il traffico di esseri umani e l'immigrazione irregolare(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2023 'L'immigrazione irregolare non è un problema che gli Stati...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLGİORNALE: Accordo Italia-Albania, Meloni: 'Contrasta il traffico di esseri umani e l'immigrazione irregolare''L'immigrazione irregolare non è un problema che gli Stati Ue possono affrontare da soli. E' fondamentale quindi la collaborazione tra Stati Ue e stati non ancora membri della Ue, come l'Albania.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Accordo Italia-Albania, Meloni:AGI/Vista -

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

TGLA7: Accordo Roma-Tirana, andrà in Albania una parte dei migranti soccorsi in mare'Non avremmo fatto questo accordo con altro Paese dell'Unione europea' Spiega così la sua disponibilità il premier albanese

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »