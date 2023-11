Accordo tra Italia e Albania per la gestione dei flussi migratori

L'accordo consiste nel fatto che l'Italia potrà costruire due strutture per la gestione dei flussi migratori sotto la propria giurisdizione in territorio albanese. Queste due strutture potranno ospitare 3000 persone, che rimarranno in questi centri per il tempo necessario a espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilio e per i rimpatri. In un anno potranno ospitare fino a 36mila persone. Minori, donne incinte e persona fragili non sono ricomprese.

Una struttura sarà dedicata alla trattazione delle richieste d'asilo, mentre l'altra servirà a per i rimpatri

