Sarebbe stato trovato l'accordo per la liberazione di 50 ostaggi. Entro stasera il gruppo annuncerà il nome dei primi 10 ostaggi, che verranno rilasciati ogni giorno di tregua. Secondo il quotidiano Haaretz, Hamas intende rilasciare 30 bambini, 8 madri e 12 donne, in cambio di 150 palestinesi e 4 giorni di tregua. A fine mese dovrebbe avvenire un nuovo scambio di prigionieri. Netanyahu: "L'intesa sugli ostaggi è la decisione giusta". Tv israeliana: "Prime persone liberate forse giovedì".

Il presidente palestinese Abu Mazen: "Bene l'accordo umanitario, ma ora servono soluzioni più ampie". L'invettiva di Papa Francesco: "In Palestina e Israele non è guerra, è terrorismo". La tregua umanitaria tra Israele e Hamas è "frutto anche dell'impegno italiano"





