Accordo migranti, Tajani spinge per la ratifica parlamentare

L'accordo sui migranti dovrà essere ratificato dal Parlamento. Tajani va incontro alle opposizioni e spinge il Governo a fare retromarcia sul protocollo con Tirana. Ma le opposizioni non fanno in tempo a incassare il risultato che già si dividono. Pd, Italia Viva-Azione, e Sinistra Verdi da una parte, Movimento Cinque Stelle dall'altra. A sentire Antonio Tajani, in aula alla Camera, il governo ha scelto 'liberamente' di compiere un passaggio parlamentare.

'Il legislatore svolge un ruolo fondamentale. Non c'è nessuna intenzione e nessuna voglia di conculcare la voce del Parlamento', dice il titolare della Farnesina, durante le comunicazioni a Montecitorio, chieste a gran voce dalle opposizioni. Eppure era stato il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari, subito dopo la firma di Giorgia Meloni ed Edi Rama, ad escludere il voto. 'E' un accordo storico. Non necessita di ratifica parlamentare perché non è un nuovo trattato internazionale fra Italia e Albania', diceva Fazzolar





