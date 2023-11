Accordo Italia-Albania sui migranti: l'ammissione in chiaro dalla Commissione europea

L'ammissione in chiaro arriva in una conferenza stampa ufficialmente dedicata alla mobilità per far fronte alla carenza di manodopera nel mondo del lavoro. È qui che la commissaria europea all'immigrazione Ylva Johansson benedice l'accordo tra Italia e Albania sui migranti.

Come da previsioni della vigilia basate su quanto era trapelato dalla Commissione europea finora, rispondendo a una domanda specifica sull'intesa tra Giorgia Meloni e Edi Rama, la dirigente svedese sottolinea che 'la nostra valutazione preliminare stabilisce che l'accordo non viola il diritto europeo, ma si pone fuori da esso'. Quello di Bruxelles è un sì. In sostanza, se un migrante viene salvato da una nave italiana e portato in Albania, secondo la disponibilità accordata dal premier albanese Rama alla collega italiana Meloni, la relativa domanda di asilo può essere presentata al 'consolato italiano', spiega una fonte della Commissione. Così sarebbe risolto il problema dell'extraterritorialità, essendo l'Albania un paese terzo pur candidato a entrare nell'Union

