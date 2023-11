Accordo imminente tra Israele e Hamas per la liberazione di ostaggi

Un accordo tra Israele e Hamas, mediato da Stati Uniti e Qatar, per la liberazione di un numero significativo di ostaggi in cambio di qualche giorno di cessate-il-fuoco a Gaza sembrerebbe questione di giorni, se non di ore. Segnali positivi in tal senso arrivano da tutte le parti coinvolte, dopo l’iniziale cautela con cui è stato accolto, domenica mattina, l’articolo del Washington Post che per primo ha segnalato lo stato molto avanzato delle trattative.

“Siamo più vicini di quanto non lo siamo mai stati", anche se restano ancora “questioni in sospeso”, ha dichiarato il vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jon Finer. Gli ostacoli che restano sono “assolutamente minori”, ha sostenuto il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. E ancora: “Siamo fiduciosi di poter liberare un numero significativo di ostaggi nei prossimi giorni", si è limitato a dire l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Michael Herzog. Sui contenuti dell’accordo, per ora, ci sono soltanto ipotes





🏆 6. HuffPostItalia » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Biden, attacco Hamas contro rapporti Israele-Stati ArabiHamas ha attaccato Israele anche per impedire la normalizzazione dei rapporti con gli Stati arabi. Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a Washington. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Guerra Israele Hamas, Meloni: “Soluzione a lungo termine è fare due Stati”“Continuare a lavorare su una soluzione a lungo termine che è può essere solamente la soluzione dei due stati, c’è un lavoro pregresso che è stato fatto che va ripreso e secondo me va costruito con una tempistica precisa, chiaramente ci vuole un grande impegno da parte della Comunità Internazionale, non facile se prima non si riesce a dare...

Fonte: ilgiornale - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Guerra Israele Hamas, Meloni: “Soluzione a lungo termine è fare due Stati”(Agenzia Vista) Egitto, 21 ottobre 2023 Continuare a lavorare su una soluzione a lungo termine...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Errori e sottovalutazioni, perchè gli 007 di Israele sono stati colti di sorpresa da HamasIl New York Times spiega quali sono stati gli eventi culminati con l'attacco del 7 ottobre scorso preparato dalla milizia islamista, lasciando spiazzati i servizi di sicurezza dello Stato Ebraico

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Guerra Israele Hamas, G7: “Soluzione a due Stati rimane l'unica via verso la pace”Esattamente un mese fa gli attentati di Hamas contro Israele in cui sono state uccise più di 1.400 persone ed oltre 200 sono state rapite e portate come ostaggio a Gaza. Da quel momento sono iniziati prima i bombardamenti israeliani sulla striscia poi l'ingresso dell'esercito a Gaza.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Meloni: “Scene Israele sono di disumanizzazione e antisemitismo, evitare che conflitto si propaghi”AGI/Vista - “Diritto di Israele ad esistere, diritto di Israele a difendersi, diritto di Israele

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »