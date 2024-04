Accoltellamento di un vescovo ortodosso a Sydney: atto terroristico

L'accoltellamento di un vescovo ortodosso in una chiesa alla periferia ovest di Sydney per mano di un ragazzo di 15 anni è un «Atto terroristico»: lo ha ufficializzato il capo della polizia australiana , Karen Webb in una conferenza stampa. L’attentato è avvenuto lunedì nella Christ the good shepherd church di Wakeley, nella periferia ovest di Sydney . Il vescovo, Mar Mari Emmanuel, è capo di un ramo conservatore della Chiesa.

Webb ha affermato che l'attacco è stato considerato un atto di 'estremismo' di matrice religiosa che ha intimidito sia i parrocchiani della chiesa che le persone che seguono il servizio in live streaming online. Il sospettato era «Noto alla polizia» ma non figurava su nessuna lista di terroristi, ha detto Webb. Gli agenti che hanno risposto all'incidente si sono trovati presto attaccati da persone inferocite fuori dalla chiesa, ha aggiunto.

Accoltellamento Vescovo Ortodosso Sydney Atto Terroristico Polizia Australiana

