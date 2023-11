Abuso d’ufficio e intercettazioni, blitz per accelerare il ddl Nordio violando la sessione di bilancio. Il Pd…

Vertice di maggioranza sulla giustizia una settimana fa a palazzo Chigi, presente la premier Giorgia Meloni. Il tema caldo è la prescrizione, e il ministro della Giustizia riesce in corner a mettere il cappello sul ddl Costa. Ma poi eccolo chiede…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SOLE24ORE: Rina punta a Piazza Affari, dal Fondo italiano 250 milioniParte il progetto per quotare la multinazionale in Borsa, al via l’aumento di capitale

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

ROMATODAY: Voucher sportivi per giovani e persone con disabilità: 19mila posti a disposizioneOnorato: “Sono circa 250 le realtà sportive che hanno aderito alla proposta di accreditamento”

Fonte: romatoday | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: La paura dietro le finestre di Gaza City'Israeliani a 250 metri, senza rifugi ci si ripara nelle scale' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Usa, incontro Nordio-Garland: la richiesta del ministro per risolvere il caso Chico FortiVisita ufficiale del Guardasigilli Washington e vertice con l’Attorney General. Sul tavolo i dossier di cooperazione giudiziaria

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Prescrizione, riforma Nordio approvata dalla Commissione Giustizia della CameraI titoli di Sky TG24 del 31 ottobre, edizione delle 8

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Malore improvviso, Urbano perde i sensi mentre parla con i genitori e muore a 32 anniLutto per la città di Chioggia: Urbano Nordio, 32 anni, è...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕