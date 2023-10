Abusi su una bimba, il sacerdote al gip: sono pentito, chiedo scusa alla famiglia

Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha sostanzialmente confermato le accuse a suo carico in una breve dichiarazione spontanea l'ex parroco di Trentola Ducenta (Caserta), don"Sono pentito di quello che ho fatto, chiedo scusa alla famiglia della ragazzina", ha detto. Don Michele era stato sospeso dal servizio a maggio, quando era venuta alla luce la vicenda.

Manovra, salta il prelievo diretto sui conti correnti | Pensioni, torna quota 103 | Affitti brevi, la cedolare secca resta al 26% | Gli aggiornamenti e le novitàTi invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre

In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniMilano, sparò alle gambe di due giovani: arrestato il rapper ShivaRimini, abusi su un 13enne: arrestato youtuber da un milione di follower headtopics.com

Lecce, l'ombra di uno stupro dietro il suicidio della studentessa francese in Erasmus | L'ultimo biglietto: "Non posso sopportare quello che è accaduto"Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V.

Italia Notizie

Leggi di più:

MediasetTgcom24 »

Abusi su un 13enne, arrestato youtuber sicilianoIn carcere con l'accusa di violenza sessuale, molestie e minacce anche di morte un 21enne da un milione di follower Leggi di più ⮕

Milano, abusi sessuali su una ragazza 14enne mentre rientra da scuolaSi è salvata perché è riuscita a salire su un autobus Leggi di più ⮕

Milano, la violentano in un locale sui Navigli e filmano gli abusi: tre indagatiA Milano una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata drogata e violentata all'interno di un noto locale della movida sul Naviglio Pavese. Leggi di più ⮕

Abusi in riti satanici, assolti i genitori affidatariSono stati assolti 'perché il fatto non sussiste' i due genitori affidatari accusati a Milano di avere costretto una giovane appena maggiorenne, ospitata nella loro casa, a subire per 15 anni, dal 2000 al 2015, violenze sessuali anche in 'un contesto di ri... Leggi di più ⮕

Abusi in riti satanici, assolti i genitori affidatariSono stati assolti 'perché il fatto non sussiste' i due genitori affidatari accusati a Milano di avere costretto una giovane appena maggiorenne, ospitata nella loro casa, a subire per 15 anni, dal 2000 al 2015, violenze sessuali anche in 'un contesto di ri... Leggi di più ⮕

Rapporto, 440mila i casi di abusi nella Chiesa spagnolaCirca 440mila persone, l'1,13% della popolazione maggiorenne spagnola, dichiara di aver subito abusi sessuali in ambito ecclesiastico e lo 0,6% di essere stato vittima di un prete o un religioso cattolico negli ultimi 50 anni. (ANSA) Leggi di più ⮕