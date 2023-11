A Vienna incendio e svastiche al cimitero ebraico

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer"ha condannato fermamente l'attacco al cimitero ebraico di Vienna". "L'antisemitismo non ha posto nella nostra società. Spero che i colpevoli vengano rapidamente identificati", ha postato su X. Anche il presidente Alexander Van der Bellen si è detto"profondamente scioccato" per l'incendio al cimitero.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASTAMPA: Jannik Sinner non si ferma più: battuto ancora Medvedev, l’azzurro trionfa anche a ViennaPartita infinita e durissima, l’altoatesino vince 7-6, 4-6 6- e mette in bacheca il decimo torneo

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Incendio nel cimitero ebraico di Vienna: sui muri apparse svasticheDurante la notte è stato appiccato un incendio nell'area ebraica del cimitero di...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Vienna, svastiche e rogo nel cimitero ebraicoEnnesimo episodio contro gli ebrei nel cuore dell'Europa. Cresce l'allerta in tutto il mondo occidentale per la recrudescenza dell'odio contro lo Stato di Israele

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Vienna, incendio al cimitero ebraico. Svastiche sui muriLa notizia confermata dal leader della comunità ebraica della capitale austriaca

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Incendio e svastiche nella sezione ebraica del cimitero centrale di ViennaLa denuncia del presidente della Comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Vienna, incendiata sezione ebraica del cimitero centrale e disegnate svastiche su muriI titoli di Sky TG24 del primo novembre, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕