A Torino è arrivato un orso polare : stamattina passanti e turisti si sono imbattuti in uno strano animale, alto due metri, che li scrutava da piazza Castello, proprio davanti al cancello di Palazzo Reale. Nessun preavviso, nessuna festa, solo un iceberg di tessuto che sulla sommità ospitava un orso. Di ghiaccio.

L’opera, infatti, è stata realizzata dagli ice sculptor di Cubetto su commissione di Club Silencio per dare il via alle numerose iniziative per l’Earth Day e la Planet Week. Così come accade ai ghiacci polari, l’orso si è lentamente sciolto sotto gli occhi di tutti: per ricordare quanto queste tematiche siano urgenti. na statua di ghiaccio raffigurante un orso polare è comparsa questa mattina a Torino, in piazza Castello.

