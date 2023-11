A Roma 3.400 anestesisti-rianimatori, chiuso 77esimo Congresso Siaarti

Si è chiuso sabato 28 ottobre a Roma Icare 2023, il 77esimo Congresso nazionale della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), al quale hanno partecipato oltre 3.400 anestesisti-rianimatori da tutta Italia.

Oltre ai tanti contenuti scientifici e formativi (90 sessioni istituzionali, 15 appuntamenti per la presentazione di comunicazioni orali, lunch sessions, talk e dibattiti regionali), il congresso ha eletto - con l'82% delle preferenze - il presidente Siaarti per il trienno 2025-2027. Si tratta di Elena Bignami, professore ordinario di Anestesiologia e Terapia intensiva e del dolore presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma.

"Sono molto felice di questa nuova avventura che mi attende nei prossimi anni - dichiara Bignami - Un futuro che mi immagino inclusivo, con l'obiettivo di lavorare con tutti i soci e le socie Siaarti, e con coloro che ancora non lo sono e che spero lo diventeranno.

Per Bignami, l'inclusività è rivolta anche verso realtà ospedaliere più piccole:"E' in queste situazioni - sottolinea - che emergono i problemi più grandi che incontriamo coi pazienti. Per questo è molto importante far conoscere la nostra professionalità - in anestesia, in terapia intensiva, in terapia del dolore, in emergenza, al momento del parto, nella medicina iperbarica - anche alla cittadinanza.

L'impegno di Siaarti nel campo della formazione - ricorda una nota - è testimoniato dall'inaugurazione della nuova sede, qualche mese fa, in cui è stato creato il primo centro di simulazione di una società medico-scientifica, in collaborazione con Laerdal Italia spa. Frutto di questa collaborazione è stata anche l'organizzazione, durante il Congresso Icare 2023, di una 'escape room'.