A Gaza Israele non ha un piano per il dopoguerra

A Gaza la conta delle vittime continua a salire: secondo il ministero della Sanità palestinese, i morti sono oltre 8mila. Un convoglio di 60 camion carichi di acqua, cibo e forniture mediche, il più grande dall'inizio del conflitto, ha attraversato il valico egiziano di Rafah per raggiungere il valico israeliano di Awja per essere ispezionato prima di entrare nella Striscia.

Israele ha chiarito che vuole distruggere Hamas, ma uno dei nodi è proprio il futuro di Gaza senza l'organizzazione che ha gestito questo territorio in quasi un ventennio. "Non è possibile promuovere una mossa così storica", ossia 'liberare' Gaza da Hamas, "senza un piano per il giorno dopo",Michael Milshtein, capo del Forum di studi palestinesi presso il centro "Moshe Dayan" dell'Università di Tel Aviv.

Le divisioni interne all'establishment israeliano non aiutano certo ad affrontare un piano così complicato e rischioso. "Non penso che esista una soluzione praticabile per Gaza il giorno dopo l'evacuazione delle nostre forze", afferma alla Bbc Haim Tomer, un ex alto ufficiale del Mossad. Il rischio è di replicare quanto successo in Iraq nel 2003, quando le forze guidate dagli Stati Uniti tentarono di rimuovere ogni traccia del regime di Saddam Hussein. headtopics.com

Anche volendo prendere per realizzabile l'eliminazione di Hamas da Gaza, come verrebbe governata una regione dove vivono 2,3 milioni di persone? Israele non intende prendere il timone della Striscia, su questo c'è massima condivisione tra gli esperti. Alcuni ministri del governo di Tel Aviv hanno presentato piani per creare delle estese zone cuscinetto all'interno di Gaza. Ma non è chiaro come queste zone possano funzionare nel concreto.

Affidarsi a Fatah e all'Autorità palestinese che governa in Cisgiordania potrebbe sembrare la soluzione più semplice, se non fosse che il partito guidato da Mahmud Abbas ha perso da tempo la fiducia non solo della popolazione di Gaza, ma anche di ampie parti dei palestinesi della stessa Cisgiordania. L'Egitto teme che dopo l'operazione israeliana, nella Striscia possa generarsi un caos che porterebbe centinaia di migliaia di profughi nel Paese. headtopics.com

