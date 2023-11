A Eindhoven dieci percorsi per esplorare il futuro del design

Cambio di passo per la Dutch Design Week , la più importante del Nordeuropa, che ha appena chiuso la sua 22° edizione dopo aver attirato in nove giorni oltre 300mila visitatori da tutto il mondo in 120 location di Eindhoven , capitale tecnologica dei Paesi Bassi.

Sempre corposa la truppa di designer portati a Eindhoven da Isola Design , la piattaforma nata a Milano e arrivata al suo quinto anno di partecipazione in Olanda. Quest’anno i creativi erano un’ottantina su due spazi espositivi , articolati su temi ripresi dalla rassegna di Milano: il primo di 500 metri quadrati (titolo Nothing Happens if Nothing Happens ) e il secondo di 100 metri quadrati, con l’intrigante Tools & Crafts .