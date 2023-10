A colazione da Fiorello: “La Rai faccia benedire i suoi conduttori”

«Giorgiaaaa, me la dai una botta alle occhiaie?». Giorgia è la truccatrice, le occhiaie quelle di Fiorello. Sono le 6,30 al bar Ricci di Vigna Clara, quartiere di Roma nord.

Sta per iniziare l’ultima puntata di Aspettando Viva Rai2! , la rassegna stampa via social dello showman siciliano. Dal 6 novembre, poi, doppio trasloco. Dall’Instagram di Fiorello…

Leggi di più:

LaStampa »

Fiorello conferma Jovanotti come ospite di Sanremo: ecco come ci è riuscito AmadeusAlla penultima puntata con Fiorello in 'Aspettando Viva Rai2', Fiorello in diretta Instagram ha parla… Leggi di più ⮕

Fiorello e l'ironia sul canone Rai: 'Più basso perché è andato via Fazio'Secondo appuntamento della sua rassegna stampa in diretta su Instagram 'Aspettando Viva Rai2 Leggi di più ⮕

La Rai è quasi centenaria: la sua storia è quella d’ItaliaLa Rai è quasi centenaria: la sua storia è quella d'Italia Leggi di più ⮕

Blanca 2: La Quarta Puntata stasera su Rai 1: comincia la caccia a Polibomber!Stasera in Prima Serata su Rai va in onda la quarta puntata della seconda stagione di Blanca. La consulente della polizia di Genova, e con lei l'intero commissariato San Teodoro, comincia la caccia all'attentatore Polibomber. Nel frattempo Blanca non capisce se le piace di più Liguori o Sebastiano. Leggi di più ⮕

Aspettando Viva Rai2, la bomba di Fiorello in diretta: "Jovanotti a Sanremo"Annuncio clamoroso in diretta di Fiorello ad Aspettando Viva Rai2 . Stamattina 26 ottobre è stata trasmessa la penultima puntata delle prove... Leggi di più ⮕

Fedez a Fiorello: «Mi hanno proposto la direzione musicale di Sanremo e credo proprio che accetterò»Fiorello, Fedez, Sanremo. Boom. «Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che... Leggi di più ⮕