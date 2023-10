A Bologna la piazza sotto le Torri resterà chiusa per anni

Rimarrà chiusa per alcuni anni la piazza sotto le Due Torri a Bologna, fino al termine del restauro della Garisenda. La zona transennata attorno alla torre"malata", sorvegliata speciale perché oggetto di oscillazioni anomale nell'ultimo periodo, sarà anzi allargata in vista della prima ipotesi del futuro cantiere.

Questo prevede il montaggio di una struttura metallica provvisoria intorno alla torre. È quanto annunciato oggi dall'amministrazione comunale di Bologna che si avvia a predisporre un piano di mobilità ad hoc. L'impatto sulla viabilità e sul trasporto pubblico è notevole: si dovranno deviare 645 corse nei giorni feriali.

