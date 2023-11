9 look perfetti per la stagione di mezzo

Per ovviare a questo momento di impasse abbiamo pensato di cercare ispirazione nelle sfilate Autunno-inverno 2023/24, scovando idee da replicare con facilità. Ecco qui per voi una guida a 9 look perfetti per questa stagione di mezzo con i pezzi da avere e lo styling da copiare. Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. 1.

Gli anni Settanta? Sempre una buona idea Sarà che la palette foliage di questa stagione si abbina perfettamente ai guardaroba di quegli anni, sarà che questo stile così cool e preciso non passerà mai di moda. Di sicuro ottobre e novembre sono i mesi ideali per sfoggiare look Seventies à la Lauren Hutton. I pezzi chiave: gli stivali al ginocchio in pelle. Ma anche la gonna longuette in velluto a coste. L’idea da copiare: l’ accostamento dei colori che va dal giallo ocra al nocciola, dal cuoio al cioccolato fino al nero. Ma anche un particolare preciso: il foulard al collo





