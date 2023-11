8 italiani su 10 interessati ad uno stile di vita green, è record

Cresce l’interesse e il coinvolgimento degli italiani per la sostenibilità. Sono 39,5 milioni gli italiani, 8 su 10 (79%), che si dichiarano appassionati e interessati alle tematiche sostenibili. Un dato in crescita del +6% rispetto al 2022 e addirittura del +36% nel confronto con il 2015. Il più alto mai registrato da quando viene effettuata questa indagine.

Ma quali sono le categorie di cittadini più coinvolte rispetto al green? Dalla Gen Z (18-24 anni) ai professionisti passando per donne, laureati e studenti. Diminuisce (-6%), invece, la quota di italiani che si mostrano disinteressati rispetto ai temi della sostenibilità, pur mantenendosi nell’ordine di uno su cinque (21%) con un picco di uno su 4 (24%) tra i cittadini romani.

La sostenibilità è un tema sentito da quasi sette italiani su 10 (68%), pari a 34 milioni di cittadini, un dato in crescita del +6% rispetto al 2022 mentre sono quasi uno su tre (27%) gli italiani che ritengono che un approccio sostenibile sia soltanto una moda con i milanesi (29%) che si dimostrano i più dubbiosi. headtopics.com

I più scettici di fronte al reale impegno delle aziende sulla sostenibilità sono i giovani della Gen Z (54%). Sono questi alcuni dei principali dati che emergono dal 9° Osservatorio Nazionale sullo stile di vita Sostenibile, la ricerca annuale promossa da LifeGate in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra MR.

LifeGate, società benefit e network d’informazione, da oltre 20 anni punto di riferimento italiano sulla sostenibilità, dal 2015 offre una fotografia dettagliata di come la popolazione italiana applica i principi sostenibili alla visione del futuro e alle scelte quotidiane. La nona edizione dell’Osservatorio Nazionale sullo stile di vita sostenibile è dedicata al tema del capitale umano. headtopics.com

Rapiti i genitori del calciatore Luis Diaz in ColombiaLiberata la madre, droni ed elicotteri alla ricerca del padre (ANSA) Leggi di più ⮕

Garvia e la lite con Pioli del 2015: 'Ora è storia passata' VIDEOL&39;attuale allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa della lite avuta nel 2015 con l&39;attuale allenatore del Milan Stefano Pioli. All&39;epoca i due sedevano rispettivamente Leggi di più ⮕

Garcia e la lite con Pioli del 2015: 'Ora è storia passata' VIDEOL&39;attuale allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa della lite avuta nel 2015 con l&39;attuale allenatore del Milan Stefano Pioli. All&39;epoca i due sedevano rispettivamente Leggi di più ⮕

Russia, manifestanti pro-Palestina assaltano aeroporto in Daghestan alla ricerca dei passeggeri in arrivo da…Decine di manifestanti si sono riversate nell’aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan, per scagliarsi contro i passeggeri in arrivo di un volo da Israele. Lo riferiscono media russi come Sota e Astra che mostrano anche i video dell’incursione, dove si vedono persone correre nel terminal sventolando bandiere palestinesi. Leggi di più ⮕

'I Giorni della Ricerca', cerimonia di celebrazione con il presidente della Repubblica Mattarella(ANSA) Leggi di più ⮕

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕