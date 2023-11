7 film da vedere ad Halloween per una serata 'da paura'

Mattia Ferrari, conosciuto su YouTube con il nickname Victorlaszlo88, è attivo su YouTube e sui principali social network dal 2009. Nel corso degli anni il suo canale è diventato tra i più seguiti in ambito cinematografico, con contenuti giornalieri sul mondo del cinema e delle serie tv, tra recensioni e approfondimenti.

1. Halloween, di John Carpenter (1978) Uno dei film horror per eccellenza da guardare in periodo di Halloween, questo fu il terzo film di John Carpenter nonché quello che oltre a sperimentare nella regia diede vita a uno dei personaggi più iconici del genere: Michael Myers.

Da un capolavoro in cui la violenza è quasi assente passiamo ad una pellicola più recente che per molti è già cult, un vero e proprio bagno di sangue, un film che si può guardare anche senza aver visto il primo perché ciò che accade nel precedente viene riassunto all’inizio. headtopics.com

Halloween con vento e piogge sull'Italia, ecco dove colpirà il vortice: le previsioni meteoMassima attenzione in particolare sulla Liguria, al Nord Est e sui settori tirrenici Leggi di più ⮕

Suburræterna presentata alla Festa del Cinema di Roma: Ecco cosa dobbiamo aspettarci dalla serie NetflixArriva, 3 anni dopo la conclusione di Suburra, una nuova serie che ne espande l'universo e introduce nuovi spunti e personaggi sullo sfondo di una Roma con i soliti vizi e virtù: dal 14 novembre su Netflix. Leggi di più ⮕

Halloween, in questo bar dell’orrore a Londra si paga in base alla pauraIdeata dalla marca di rum The Kraken e sviluppata in collaborazione con «The Recreational Fear Lab», la «Screamfest VII: Shock Exchange» si terrà nelle catacombe di Clerkenwell dal 26 al 28 ottobre ed è stata progettata per aumentare la frequenza cardiaca dei... Leggi di più ⮕

Misteriosi e terrificanti, dieci luoghi da paura per aspettare HalloweenGiardini spettrali, castelli infestati e siti in cui si verificano strani fenomeni naturali, belli da ammirare ma ancora inspiegabili Leggi di più ⮕

Halloween tecnologico, tanti gadget smart e tech «da paura» per il mese d’ottobreDal teschio speaker alla maschera a led, dalla torcia che proietta storie dell’orrore ai fantasmi luminosi da appendere in casa o in giardino, ecco tutto il meglio di cui dotarsi per creare un’atmosfera da brivido con l’aiuto della tecnologia Leggi di più ⮕

Dolcetto o scherzetto? Ad Halloween mangiamoci la pauraAnche gli chef dell’alta cucina si sono lasciati contagiare dalla festa con menu speciali, mentre continua la tradizione nella pasticceria: le idee&… Leggi di più ⮕