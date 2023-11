60 anni dalla morte di John F. Kennedy: la maggioranza degli americani crede in un complotto

A 60 anni dalla morte di John F. Kennedy, un sondaggio rivela che il 65% degli americani crede che l'assassinio del presidente sia stato il risultato di un complotto. Secondo il sondaggio di Gallup, la maggioranza ritiene che Lee Harvey Oswald non abbia agito da solo, ma in collaborazione con altri. Le controverse conclusioni della commissione Warren nel 1964 supportano questa teoria.





