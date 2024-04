Salute, 40mila medici in meno nel Servizio sanitario nazionale entro il 2024, coloro che vanno a tamponare le carenze di personale negli ospedali. Lo fanno tramite accordi tra le aziende sanitarie e le cooperative che fungono da intermediarie. Lavorano meno e guadagnano molto di più (110 euro all'ora) rispetto a quando erano assunti come dipendenti. Un fenomeno quello dei medici 'gettonisti' sempre più in espansione e a cui il ministro della Salute Orazio Schillaci ha promesso di dare un freno.

'Possibile che dovessi arrivare io per accorgermi che questo tipo di gestione degli ospedali è inaccettabile?', ha detto. Il ministro intende limitare il numero di incarichi esterni, verificando prima la disponibilità del personale interno. Inoltre, vuole porre più attenzione nel controllare che i 'gettonisti' abbiano i requisiti professionali richiesti. Gli anni terribili della pandemia avevano accentuato questo fenomeno, ma ora il flusso in uscita sembra inarrestabile

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Mercato auto Europa 2024: crescono le immatricolazioni anche nel mese di febbraio 2024Secondo i dati diffusi da ACEA, il mercato auto Europa e quello del Regno Unito sono cresciuti nel mese di febbraio 2024, del 10,2%.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Euro 2024: ultimi tre pass per Euro 2024, l'Ucraina sogna Ucraini contro l'Islanda. Galles e Georgia per Polonia e Grecia (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Diretta Juventus-Lazio del 2024-04-02 - 20:00:00 Coppa Italia 2023/2024Dopo la sconfitta nella gara di campionato, Allegri schiera la formazione tipo con Perin in porta al posto di Szczesny. Nella difesa a tre trovano posto Gatti, Bremer e Danilo, sulle corsie esterne ci sono Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, in mezzo al campo McKennie e Rabiot agiranno ai lati di Locatelli. Davanti spazio al duo Vlahovic-Chiesa.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Alexa negli hotel, un milione di interazioni entro il 2024I risultati a un anno dal lancio. Nuovo accordo con Best Western (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Certificazione unica 2024, la scadenza: entro quando inviare i propri datiLa Certificazione Unica deve essere fornita dai sostituti d’imposta ai propri dipendenti, pensionati o altri beneficiari entro date stabilite dall’Agenzia delle Entrate, di solito entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dei...

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Salvini, 'apertura dei cantieri del ponte Stretto entro il 2024''Il mio obiettivo è di aprire i cantieri entro il 2024 dopo 53 anni'. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »