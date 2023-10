28 ottobre 1997, la partita di addio di Franco Baresi. In un San Siro da 60 mila spettatori

, al termine della stagione 1996-97, ma - come capitava molto spesso in quel periodo - a fine ottobre si organizzò la partita in suo onore. Il Milan contro le All Stars, in una serata quasi magica. Tanti compagni e tanti avversari per quello che Gianni Brera aveva ribattezzato come"El piscinìn", il piccolo, probabilmente per la sua entrata nel calcio dei grandi da minorenne, lanciato dal totem svedese Nils Liedholm, suo ex allenatore.

26 ottobre 2005, nona sinfonia per la Juventus con Trezeguet e Mutu. A fine stagione ci sarà Calciopoli24 ottobre 1857, a Sheffield nasce il calcio. Il club più vecchio al mondo anche per la FIFA22 ottobre 1967, Rivera pareggia il derby con un gol fantasma. Viene inventata la moviolaLukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro.

