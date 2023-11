2 novembre : Gaza, attacchi aerei, 195 morti ; Meloni schiva l'inganno ; Napoleon, il nuovo colossal: di Italo

#Intelligenzaartificiale summit a #Londra ; #Gaza attacchi aerei e rilascio #profughi @mauroevangelisti ; #Meloni #trappola #scherzo #Comicirussi @marioajello ; #MatthewPerry i primi esami clinici per capire la #morte @angelopaura ; #Napoleon arriva il nuovo film #kolossal @GloriaSatta ; #Gas #metano come sarà il prezzo #inverno #Moltoeconomia @alessandracamilletti ;

AGENZIA_ANSA: Hamas, almeno 195 i palestinesi uccisi in campo profughi JabaliaSarebbero almeno 195 i palestinesi uccisi in due serie di attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Jabalia a Gaza tra martedì e mercoledì, secondo un ufficio stampa governativo gestito da Hamas. (ANSA)

AGENZIA_ANSA: Lo spread tra Btp-Bund sotto 195 punti, rendimenti al 4,69%Si contrae ancora lo spread tra Btp e Bund e con esso il rendimento. Il differenziale viaggia sui minimi di giornata sotto i195 punti con il decennale italiano che scende al 4,69% (-8 punti base). (ANSA)

LIBERO_OFFICIAL: Medioriente, continuano anche di mattina gli attacchi aerei israeliani su GazaL'esercito israeliano sta 'attaccando tutte le aree della Striscia di Gaza '. Lo ha confermato il portavoce delle Forze di difesa israe...

AGENZIA_ANSA: Fonti mediche, 'centinaia morti nel campo profughi a Gaza'Il bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalya, nel nord della striscia di Gaza, avrebbe provocato 'centinaia di morti'. Lo affermano fonti mediche locali, secondo le prime stime. (ANSA)

AGENZIA_ANSA: Fonti mediche, 'centinaia morti nel campo profughi a Gaza'Distrutto il campo profughi 'con sei bombe di fabbricazione americana', dice il capo della Difesa civile nel nord di Gaza. Secondo il ministero degli Interni di Hamas il raid ha provocato 'tra 400 morti e feriti' (ANSA)

INTERNAZIONALE: Decine di morti in un bombardamento nel nord della Striscia di GazaIl ministero della salute di Hamas ha affermato il 31 ottobre che almeno cinquanta persone sono morte nel bombardamento israeliano di un campo profughi nel nord della Striscia di Gaza. Leggi

