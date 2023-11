2 novembre festa dei morti, cimiteri aperti a Roma: gli orari

Tutti i cimiteri saranno aperti con orari prolungati e saranno disponibili punti di accoglienza e gazebo informativi per fornire supporto ai visitatori. In particolare, al cimitero Verano sono stati allestiti punti di accoglienza presidiati da personale Ama, oltre a un Info Point Cultura per eventi culturali e informazioni storico-artistico-culturali. Il servizio gratuito di navetta per le persone diversamente abili è stato potenziato presso il cimitero Verano.

