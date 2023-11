2 novembre 1999, Bressan e una rovesciata storica: la Fiorentina pareggia 3-3 con il Barça

Ciò che merita assolutamente di essere ricordato però è il gesto tecnico compiuto da Mauro Bressan al 14' . Il centrocampista della Fiorentina vide la palla impennarsi ai 30 metri dalla porta e, mentre era di spalle alla stessa, lasciò partire un tiro in rovesciata che sorprese Arnau e andò ad insaccarsi all'incrocio dei pali, facendo esplodere l'intero stadio di gioia. Una rete senza alcun senso, realizzata da un calciatore non particolarmente dotato tecnicamente che dimostrò di avere una coordinazione invidiabile.

