15 anni fa Satoshi Nakamoto lanciava il Bitcoin

Da allora, e a dispetto delle previsioni, il Bitcoin è divenuto nel bene e nel male un fenomeno globale che ha aperto la strada ad altre valute digitali, e creato un mercato da oltre 1.300 miliardi di dollari. Sulle sue origini il mistero comunque continua ad aleggiare soprattutto sulla figura di Nakamoto, pseudonimo dietro il quale si cela un personaggio misterioso che da anni affascina il web.

Prima di essere considerato importante come la 'Magna Carta' -"poesia" come lo ha descritto il fondatore di Twitter Jack Dorsey -, il documento è stato aspramente criticato soprattutto per l'eccessivo ammontare di elettricità che serviva per produrre un Bitcoin e per i suoi attesi effetti inflazionistici.

Ma il 'white paper' arrivava dopo il collasso di Lehman Brother e nel mezzo della crisi finanziaria che ha incrinato il rapporto fra i clienti e il tradizionale sistema bancario, destando dunque molto interesse perché offriva unm'alternativa. La visione di Nakamoto era chiara: creare una valuta libera dalle catene dei governi, e quindi immune alle censure e senza confini.

Il Bitcoin da allora ne ha fatta di strada. Un percorso comunque accidentato e, ancora adesso, non convince molti. Ai sostenitori che lo ritengono un 'bene sicuro' come l'oro di fronte alle incertezze economiche, si contrappongono aspre critiche. La criptovaluta è infatti accusata di favorire il riciclaggio di denaro e le frodi alla luce del Far West che regna nel settore, quasi privo di regole.

