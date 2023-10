10 mesi fuori e 20.000 euro di multa, la squalifica di Tonali è ufficiale. Tornerà ad agosto 2024

passaggio successivo per quanto riguardae il suo coinvolgimento nel cosiddetto"caso scommesse" che ha visto indagati alcuni giovani calciatori italiani.E tanto sarà: niente Premier League né tornei inglesi, oltre a dover rinunciare alla partecipazione all'eventuale Europeo. La data per il rientro all'attività di Tonali è dunque adesso fissata al"La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art.

Riguardo le prescrizioni alternative, Tonali dovrà partecipare ad un piano terapeutico della durata minima di 8 mesi e ad un ciclo di almeno 16 incontri pubblici, da svolgersi in Italia, nell’arco di 8 mesi, presso Associazioni sportive dilettantistiche, Centri federali territoriali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla FIGC.

La Procura Federale vigilerà sul rispetto di quanto indicato e, in caso di violazioni, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ai sensi del CGS, con risoluzione dell’accordo e prosecuzione del procedimento disciplinare dinanzi agli Organi giudicanti di giustizia sportiva".Da lunedì la Serie A torna a parlare di diritti tv. headtopics.com

