10^ di Serie A, le ultime LIVE: torna Vlahovic, Thuram con Lautaro

(3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (8' st De Winter), Vasquez; Sabelli (48' st Vogliacco), Frendrup, Badelj (13' st Strootman), Malinovskyi (13' st Kutlu), Martin; Gudmundsson, Retegui (1' st Ekuban). Allenatore: Gilardino.

(3-4-2-1): Ochoa; Lovato (19' st Ikwuemesi), Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore (19' st Legowski), Coulibaly, Bradaric (1' st Sambia); Candreva (1' st Bohinen), Cabral (32' st Tchaouna); Dia. Allenatore: Inzaghi.Inter, Arnautovic migliora: potrebbe rientrare prima del Salisburgo in ChampionsEditoriale di Marco Conterio

Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiZaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. In Italia invece il 2001 Rovella è considerato un baby. Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. headtopics.com

