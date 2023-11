​جانواریو: از زمانی که من در استقلال بودم اشتباهات داوری علیه این تیم بود

باید بدانیم که استقلال به دلایلی پیش از شروع فصل شرایط خوبی نداشت و چند هفته اول لیگ نیز با مشکلاتی دست به گریبان بود. نمی‌خواهم وارد جزئیات بشوم اما وقتی چنین مشکلاتی وجود دارد، انتظار اینکه یک تیم نتیجه بگیرد، کم می‌شود اما دیدیم که استقلال بر خلاف جریان حاکم ابتدای فصل توانست به نتایج مطلوبی دست یابد. اینکه کسی روی استقلال حساب نکرد اما الان در صدر جدول قرار دارد نشان‌دهنده جسارت سرمربی‌اش است. نکونام در اروپا فوتبال بازی کرده و با زیر و بم فوتبال آشنا است.

اما بازیکنان و مربیان استقلال با وجود شروع خوب نگرانی بزرگی از جانب قضاوت‌های داوران دارند. آیا این نگرانی آسیب‌زننده نیست؟ زمانی هم که من در ایران حضور داشتم و برای استقلال بازی می‌کردم، اشتباهات داوری بوده و تا زمانی که سیستم کمک داور ویدیویی در فوتبال ایران به کار گرفته نشود، شرایط همین طور خواهد بود. در اروپا VAR وجود دارد و حتی در بسیاری از کشورهای صاحب فوتبال در آسیا نیز از این روش برای کمک به داوران استفاده می‌شود. متأسفانه ایران هنوز نتوانسته چنین سیستمی را پیاده کند.

در فصل جاری تحول جدیدی در فوتبال ایران به وجود آمده و بانوان نیز اجازه دارند در برخی ورزشگاه‌ها که شرایط سخت‌افزاری مناسبی دارند، حضور یابند. زمانی که من در ایران بازی می‌کردم تماشاگران بانو خیلی دوست داشتند در تمرین حضور یابند که عموماً به خاطر اینکه مخالفت‌هایی وجود داشت ساعت‌ها پشت در ورزشگاه می‌ماندند و نمی‌توانستند تمرین را از داخل محل تمرین نگاه کنند. اما الان خیلی خوشحالم که بانوان ایرانی به ورزشگاه می‌روند و می‌توانند بازی‌های استقلال و دیگر تیم‌ها را از نزدیک تماشا کنند.جای شکرش باقی است که با ورود هواداران زن موافقت شده است و من به همه تبریک می‌گویم بابت این تصمیم خوب.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: رئیسی سالروز استقلال و روز ملی الجزایر را تبریک گفترئیس جمهور در پیامی به همتای الجزایری خود سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش این کشور را که دستاورد آن استقلال و آزادی کشور تاریخی و سرافراز الجزایر از یوغ استعمار بود، تبریک گفت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رئیسی سالروز استقلال و روز ملی الجزایر را تبریک گفترئیس جمهور در پیامی به همتای الجزایری خود سالروز آغاز انقلاب آزادیبخش این کشور را که دستاورد آن استقلال و آزادی کشور تاریخی و سرافراز الجزایر از یوغ استعمار بود، تبریک گفت.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: بیانیه حزب‌الله درباره حمله توپخانه‌ای به تیم پیاده نظام رژیم صهیونیستیحزب الله لبنان در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن یک تیم پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی و کشته و مجروح شدن شماری از اعضای این تیم خبر داد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پوتین: غرب با تحریم‌ها صرفا به خودش آسیب می‌رساندولادیمیر پوتین در یک نشست دولتی گفت که تحریم‌های غرب علیه روسیه نتیجه معکوس داشته و در عوض به کشورهایی آسیب رسانده که این تحریم‌ها را علیه مسکو اعمال کرده‌اند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بلینکن: خروج از برجام اشتباهی بزرگ بودوزیر خارجه آمریکا امروز (سه‌شنبه) اذعان کرد که خروج این کشور از برجام اشتباه بزرگی بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: اعتراف مهم وزیر خارجه آمریکا؛ خارج شدن از برجام اشتباه بزرگی بودوزیر خارجه آمریکا امروز (سه‌شنبه) اذعان کرد که خروج این کشور از برجام اشتباه بزرگی بود.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕