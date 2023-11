۹۵ درصد از انبارهای نفتی کشور مخاطره آمیز هستند

وی افزود: این انبارهای نفت در روزگار قدیم بیرون از شهرها و در مناطق ایمن نسبت به مردم قرار داشته اند اما اکنون مردم و بافت شهری، آن ها را در بر گرفته است و بیش از ۹۰ درصد از این انبارهای نفت که از گذشته به ارمغان مانده است از مخاطرات اساسی شهرهای به حساب می آیند.

وی تاکید کرد: البته به دنبال جابجایی این انبارهای نفت هستیم و تعدادی از آن ها در حال انجام است اما به دلیل هزینه ها و مقاومت هایی که وجود دارد سرعت بالایی ندارد. جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی کشور همچنین گفت: اما از آنجایی که صنایع شیمیایی ما در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه مستقر هستند، سعی شده است بافت شهری با تحفظ خاصی نسبت به آن ها رشد کند.

وی ادامه داد: البته اما با توجه به اینکه ریسک های شیمیایی می تواند با توجه به اقلیم منطقه و باد منطقه منتقل شود، در بعضی مناطق این مخاطرات را داریم و به دنبال آن هستیم که با اجرای طرح های مصون سازی شیمیایی، خطر احتمالی ناشی از آن ها و آسیب پذیری زیرساخت های شیمیایی را در برابر تهدیدات امنیتی و دفاعی کاهش دهیم که سبب پایداری در مناطق جمعیتی می شود.

گوهری با بیان اینکه آمار دقیقی از تولیدات شیمیایی کشور داریم، تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در این خصوص اهمیت دارد این است که چه مقدار از این صنایع شیمیایی در کنار مراکز جمعیتی قرار دارند و چه حجمی از آن ها می تواند مخاطره آمیز باشد که در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد اما در دست تهیه است.

وی تصریح کرد: به هرحال، اگر از یک ماده شیمیایی پرخطر، به میزان اندازه و حجم بحرانی در یک زیرساخت وجود داشته باشد، میگوییم که باید نظام مصون سازی پدافند شیمیایی در آن اعمال شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: مصوبه تلفیق برای ممانعت از گرانی بلیط قطار/ ۴۵ درصد از جاده کشور نیازمند بهسازی هستندبه گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات مواد ارجاعی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق، گفت: در بررسی ماده ۵۶ برنامه هفتم توسعه که به حوزه ترانزیت، حمل و نقل، توسعه حمل و نقل‌ها و لزوم توسعه حمل و نقل ریلی در حوزه بار و مسافر اختصاص دارد مصوباتی را داشتیم.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بنزین یورو ۴ توزیعی چقدر از نیاز اهواز را تامین می‌کند؟مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: بیش از ۷۰ درصد از نیاز بنزین کلانشهر اهواز با بنزین یورو۴ تامین می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۳ سد کشور کمتر از ۵ درصد و ۲ سد بیش از ۹۰ درصد آب دارندآمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا نهم آبان ماه بیانگر این است که از بین سدهای مهم (شرب ـ کشاورزی) کشور، سه سد کمتر از پنج درصد و دو سد بیشتر از ۹۰ درصد آب دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شوک کاهش فعالیت نفتی بر اقتصاد عربستانتولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، تحت تاثیر کاهش فعالیت نفتی، ۴.۵ درصد نزول کرد که بزرگترین کاهش از سال ۲۰۲۰ بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

IRANINTL: سازمان ملل: ۷۰ درصد کشته‌شدگان در نوار غزه، زنان و کودکان هستندفیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل (اونروا) اعلام کرد بیش از ۷۰ درصد کشته‌شدگان مناقشه حماس و اسرائیل در نوار غزه، زنان و کودکان هستند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: آیا مشکلات شرکت‌های داروسازی برطرف می‌شود؟پیمان صفردوست: مشکلات اقتصادی در صنایع داروسازی کشور سابقه چندین و چند‌ساله دارد و دست‌اندرکاران این صنایع همواره در تلاش هستند تا گرهی از این مشکلات باز کنند.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕