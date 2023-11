۹۲۲ مقاله شیمی دانشگاه قم در پایگاه اسکوپوس نمایه شدند​

رئیس دانشگاه قم بیان کرد: از بعد انقلاب حرکات علمی خاصی در قم صورت‌ گرفته و استان از نظر علمی به جایگاهی رسید که در حال حاضر کم‌تر کوچه‌ای مشاهده می‌شود که در آن مرکز آموزشی یا پژوهشی وجود نداشته باشد، استان قم در حوزه علوم انسانی نه‌تنها در کشور بلکه در دنیا حرفی برای گفتن دارد بلکه مدعی است می‌تواند پارادایم‌های جدیدی تعریف کند.

وی توضیح داد: دانشگاه بین‌المللی قم یک دانشگاه نسبتاً جوان است که از سال ۱۳۷۶ به طور رسمی به عنوان دانشگاه شروع به‌کار کرده و از یک دهه پیش هم به‌طور جدی‌تر وارد حوزه‌های پژوهشی و تحصیلات تکمیلی شد. رئیس دانشگاه قم تصریح کرد: البته هنوز هم هیچ یک از گرایش‌های مقطع دکتری در دانشگاه وجود ندارد که البته از سال گذشته برای دو رشته شیمی فیزیک و شیمی آلی درخواست راه‌اندازی دوره دکتری به شورای گسترش ارسال شده که امید است امسال مجوزهای مورد نیاز آن دریافت شود.

وی تاکید کرد: رتبه پژوهشی دانشگاه در ISC، رتبه ۲۷ کشوری است؛ البته در بعد کیفیت تولیدات پژوهشی دانشگاه، رتبه دانشگاه در ISC در نسبت استنادات و تعداد مقالات، رتبه ۷ کشوری است.

