۶ فایده مصرف «سویا» برای بدن

_ سویا به حفظ سلامت قلب کمک می‌کند: پروتئین سویا برای کسانی که به حفظ سلامت قلبشان اهمیت می‌دهند، غذای جذابی است. سویا فیبر دارد و عاری از کلسترول است. سویا را می‌توان به جای گوشت در بسیاری از غذاها استفاده کرد.

_ مصرف سویا در حد اعتدال، باعث سرطان نمی‌شود: مصرف دو تا سه وعده سویا در روز بی‌خطر است و خطر ابتلا به سرطان سینه را بر خلاف برخی تصورها، افزایش نمی‌دهد. حتی بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که مصرف سویا در حد اعتدال، جلوی رشد بسیاری از سلول‌های سرطانی را گرفته و از ایجاد تومور جلوگیری می‌کند. خوردن سویا همچنین می‌تواند منجر به کاهش سطح التهاب در بدن شود و خطر ابتلا به بسیاری از بیماری‌های مزمن را کاهش دهد.

_ سویا از پیشرفت برخی سرطان‌ها پیشگیری می‌کند: در مطالعه‌ای که نتایج آن در مجله آمریکایی تغذیه به چاپ رسید، مشخص شد که خوردن غذاهای حاوی سویا، به دلیل وجود ایزوفلاون‌های موجود در آن، خطر پیشرفت سرطان سینه را کاهش می‌دهد.

_ سویا جلوی اضافه وزن را می‌گیرد: دانه‌ سویا و فرآورده‌های آن اشتهای کاذب و پرخوری را که منجر به اضافه ‌وزن و چاقی می‌شود از بین می‌برند، اما با این‌حال به علت داشتن پروتئین و فیبر فراوان، اگر به مقدار زیاد مصرف شود می‌تواند به وزن گرفتن هم کمک کند؛ بنابراین سویا هم برای افرادی که به دنبال کاهش وزن خود هستند و هم برای افرادی که به دنبال افزایش وزن خود هستند، کاربرد دارد. نکته‌ مهم این است که وزنی که از خوردن دانه‌ سویا به دست می‌آورید سالم است و از جنس چربی‌های مضر و کلسترول نیست.

_ سویا، علائم یائسگی را تسکین می‌دهد: دانه‌ سویا منبعی خوب ایزوفلاون‌ها است. طی یائسگی سطح استروژن به ‌شدت افت می‌کند. ایزوفلاون‌ها قادرند به سلول‌های گیرنده‌ استروژن متصل شوند. در این حالت بدن شدت تغییرات به وجود آمده را کمتر احساس می‌کند. این روند سبب می‌شود بسیاری از نشانه‌ها و عوارض یائسگی مانند نوسان خلقی، گرگرفتگی و دردهای گرسنگی کمتر شود.

