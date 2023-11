۵۲ خانوار الوندی دارای سه فرزند صاحب زمین شدند

هاشمی گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با تصویب مجلس، آبان ماه 1400 توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد که بخش مهمی از این قانون واگذاری زمین رایگان به خانوار دارای سه فرزند و بیشتر است که استان قزوین تمام تلاش خود را برای این موضوع مهم به کار بسته است.

