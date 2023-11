۵۱ درصد از داوطلبین انتخابات مجلس در ارومیه ثبت نام خود را قطعی کردند

وی اضافه کرد: از این تعداد، ۲۴۳ نفر شامل ۸۶ درصد کل داوطلبان را مردان و ۴۱ نفر شامل ۱۴ درصد را زنان تشکیل می دهند. فرماندار ارومیه با اعلام اینکه ۸۲ درصد شامل ۲۳۲ نفر از داوطلبان در ارومیه دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند، ادامه داد: ۱۴ درصد از این داوطلبان دارای مدرک دکترا و ۲ درصد شامل پنج داوطلب نیز دارای مدارک حوزوی هستند.

عماری اظهار کرد: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان با ۲۶ درصد شامل ۷۳ داوطلب بین سنین ۴۰ تا ۴۵ سال هستند و کمترین تعداد نیز با ۲ درصد بین سنین ۶۵ تا ۷۰ سال قرار دارند. وی با اشاره به تشکیل هیات اجرایی ویژه اقلیت‌های دینی در ارومیه نیز گفت: در کنار هیات اجرایی شهرستان برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ارومیه برای سه کرسی نمایندگی از ارومیه، نسبت به تشکیل هیات اجرایی اقلیت‌های دینی ارامنه، آشوری و کلدانی نیز به عنوان حوزه فرعی انتخابات اقلیت‌های دینی اقدام شده است.

فرماندار ارومیه با اعلام اینکه سوم آبان ماه آخرین روز نهایی داوطلبان پیش ثبت نام کننده در انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی بود، افزود: طبق زمانبندی اعلام شده وزارت کشور از چهارم تا ۱۸ آبان، هیات اجرایی شهرستان نسبت به بررسی صلاحیت های کاندیداهای مجلس شورای اسلامی طبق اعلام مراجع پنجگانه اقدام می‌کند.

فرماندار ارومیه با بیان اینکه شهرستان ارومیه به عنوان حوزه اصلی انتخاباتی در مجلس خبرگان رهبری نیز به شمار می رود، اضافه کرد: ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری نیز در فرمانداری ارومیه، وزارت کشور و شهرستان قم از تاریخ ۱۴ آبان ماه به مدت یک هفته خواهد بود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ارومیه؛ ۷۶۶ نفر داوطلب نهایی انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی هستند که ۳۸ درصد این تعداد مربوط به شهرستان ارومیه است.

