وی افزود: این یازده شاخص شامل تعداد و تناوب تشکیل جلسات ستاد، برنامه ریزی اقتصاد دانش بنیان، ماموریت گرایی دانشگاه ها، تعیین ماموریت پارک علم و فناوری، تعیین ماموریت کارآفرینان استان، تعیین ماموریت بنیاد نخبگان، اقدامات تسهیل گرایانه، افزایش تولید دانش بنیان، مردمی سازی اقتصاد دانش بنیان، صادرات دانش بنیان و رفع چالش‌های اصلی استان با راه حل‌های دانش بنیان است.

آزادی تصریح کرد: باید گزارش عملکرد استان در این شاخص ها تهیه شده و برای وزارت کشور ارسال شود، بنابراین تمام دستگاه ها در شاخص هایی که به حوزه کاری آنها مربوط است باید گزارش خود را ارائه کنند. بطور مثال در بحث اقدامات تسهیل گرایانه باید مشخص شود چه میزان تسهیلات در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار گرفته و چه تعداد مجوز برای فعالیت آنها صادر شده است.

رییس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه تصریح کرد: در بحث شاخص"رفع چالش های اصلی استان با راه حل‌های دانش بنیان" هم باید سه چالش اصلی مبتنی بر سند آمایش استان تهیه و بررسی شود که کدام چالش ها با فعالیت های دانش بنیان قابل رفع است.

وی افزود: در این زمینه پیشنهاد می شود پس از احصاء سه چالش اصلی استان، رویدادی برگزار شده و با اعلام فراخوان از شرکت های دانش بنیان بخواهیم که راهکارهای خود را برای رفع این چالش‌های بیان کنند. آزادی در ادامه با اشاره به افزایش بیش از هشت درصدی شرکت های دانش بنیان استان در سال جاری گفت: امسال تعداد این شرکت ها از ۸۲ شرکت به ۸۸ شرکت رسیده است.وحید محمدی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست پس از بیان شاخص های لحاظ شده برای ارزیابی عملکرد استان در توسعه اقتصاد دانش بنیان، این شاخص ها را مبهم و کلی دانست و افزود: این شاخص ها باید در کارگروه تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: محصولات دانش بنیان در راستای زنجیره ارزش باشداستاندار گیلان گفت: آماده واگذاری مکان‌های مناسب و مورد نیاز جهت فعالیت مرتبط شرکت‌های دانش بنیان هستیم تا تولید محصولات در راستای زنجیره ارزش داشته باشیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: قانون را به نفع دانش بنیان‌ها تفسیر کنیمسرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش بنیان، از مسئولان خواست قانون را به نفع دانش بنیان‌ها تفسیر کنند و گفت: دانش بنیان‌ها سرمایه اصلی کشور هستند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خودنمایی تولید دانش بنیان در خراسان شمالی با فلز هزاره سومشرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید و اشتغال نقشی غیرقابل انکاری داشته و در صورتی که مسیر فعالیت این شرکت‌ها هموار شود می‌توانند خلاءهای موجود در حوزه تولید کشور را پر کنند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وجود گسست جدی میان مجموعه‌های علمی و دانش بنیان کشور و مسائل پدافند غیرعامل و زیستیجانشین قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: در میان جامعه نخبگان و جامعه علمی، دانشگاهی و مجموعه‌های دانش بنیان کشور و مسائل پدافند غیرعامل و زیستی، فاصله، شکاف و گسست جدی وجود دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۳ سد کشور کمتر از ۵ درصد و ۲ سد بیش از ۹۰ درصد آب دارندآمار بهره‌برداری از سدهای مخزنی کشور تا نهم آبان ماه بیانگر این است که از بین سدهای مهم (شرب ـ کشاورزی) کشور، سه سد کمتر از پنج درصد و دو سد بیشتر از ۹۰ درصد آب دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صادرات ۵۰ محصول فناورانه شرکت های پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربیرئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت: در سال گذشته میزان صادرات شرکتهای فناور و دانش بنیان استان در مجموع ۳۳ هزار و ۹۵۰ دلار در قالب بیش از ۵۰ محصول بود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕