۳۴۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در لرستان در حال اجرا است

احسان جهانبخش امروز دهم آبان‌ماه در جلسه‌ای با یاسر اکبریان مدیرعامل آبفای لرستان در مورد مسائل فنی و تعیین تکلیف پروژه‌های آبرسانی تحت پیمان قرارگاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام که در محل این قرارگاه برگزار شد، اظهار کرد: پروژه آبرسانی استان که با همکاری آبفا و بسیج سازندگی لرستان در حال اجراست شامل ۳۴۳ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع است.این مسئول تصریح کرد: مبلغ کل پروژه‌های آب رسانی استان ۴۲۵ میلیارد تومان است.وی گفت: پروژه‌های آبرسانی تحت پیمان قرارگاه امام حسن مجتبی علیه‌السلام تاکنون پیشرفت ۶۱ درصدی داشته است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اجرای بیش از ۲۷۷ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی لرستانمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: طی هفت ماهه نخست سال جاری ۲۷۷/۲ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: در ۲۰۰ روستای استان اردبیل طرح بهارستان اجرا شدمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: عملیات اصلاح و نوسازی شبکه برق رسانی در روستاهای استان با قدرت در حال اجرا می باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دایک حفاظتی معمولان تا محلی که شهر در خطر نباشد، انجام شده استمدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: عملیات اجرایی دایک حفاظتی معمولان توسط پیمانکار در حال انجام بوده و تا محلی که شهر در خطر نباشد به انجام رسیده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توزیع ۶۵۵۵ سری جهیزیه بین نیازمندان لرستانیمدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان گفت: در راستای کنگره ملی شهدا ۶۵۵۵ جهیزیه به نیابت از شهدای استان در این نوعروسان نیازمند توزیع کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: انهدام خط انتقال ۶۰ کیلومتری سوخت قاچاق در هرمزگانفرمانده مرزبانی هرمزگان گفت: در طرح مبارزه با قاچاق سوخت بالغ بر ۶۰ کیلومتر خط انتقال از منازل به سمت خوریات و ۱.۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: سانسور عجیب اسرای حماس در شبکه خبر صداوسیما! /عکسبه گزارش شبکه شرق، به تازگی تصویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد صداوسیما تصاویر اسرای در بند حماس در شبکه خبر را سانسور کرده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕