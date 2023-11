۲ هزار روشنفکر عرب خواستار توقف جنگ در غزه شدند

روشنفکران عرب از کشورها و گرایش‌های سیاسی مختلف در بیانیه‌شان حمایت خود را از پایداری اسطوره‌ای ملت فلسطین و مبارزه آنها برای دفاع از حق تاریخی‌شان در سرزمین خود، اعلام کردند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: محسن رضایی: آمریکا و رژیم صهیونیستی مخالف توقف جنگ علیه غزه هستنددبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأکید کرد که بسیاری از کشورها خواستار توقف جنگ غزه هستند، ولی آمریکا و رژیم صهیونیستی خیر.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: درخواست بیش از ۲۰۰۰ کنشگر سیاه‌پوست آمریکایی از واشنگتن برای آتش‌بس در غزهبیش از ۲۰۰۰ چهره دانشگاهی، هنری و مدنی سیاه‌پوست آمریکایی در نامه‌ای از کاخ سفید خواستند تا خواستار آتش‌بس در جنگ غزه شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ورود کاروان‌های حامل کمک و آمبولانس‌ به نوار غزه از گذرگاه رفحدر بیست و ششمین روز از جنگ جاری در غزه، کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی و پزشکی چهارشنبه 10 آبان از طریق گذرگاه زمینی رفح با مصر، وارد نوارغزه شدند.به گزارش

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: شکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارندشکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: جنجال در کنگره آمریکا؛ معترضان در حضور بلینکن و آستین خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدندحضور وزرای خارجه و دفاع آمریکا در یک جلسه کنگره به دلیل اعتراضات کسانی که از حمایت کاخ سفید از «نسل کشی» اسرائيل در غزه عصبانی بودند به جنجال کشیده شد.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: اعتراض به سخنرانی بلینکن در سنا با دست‌های خونینبه گزارش شبکه شرق، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در جلسه استماع سنا درباره جنگ اسرائیل علیه غزه، خواستار کمک 10.6 میلیارد دلاری برای تقویت توانایی اسرائیل شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕