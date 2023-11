۲ فروشگاه به دلیل عدم رعایت حجاب در پرند پلمب شدند

دادستان عمومی و انقلاب رباط‌کریم در ادامه ضمن هشدار به اصناف کسب‌هایی که شئونات اسلامی چه در فضای کسب و یا فضای مجازی را رعایت نمی‌کنند گفت: دادستانی برخوردهای جدی را در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله کشف حجاب شروع کرده و در این خصوص با کسی تعارف ندارد، لذا از همه اصناف و کسبه‌ها می‌خواهیم که هنجارهای اجتماعی خصوصاً حجاب را رعایت کنند.

