۲ بیمارستان مهم در غزه تعطیل شدند

محمد زقوت، مدیر بیمارستان‌های غزه امروز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اظهار کرد: لیستی از اسامی صدها زخمی که نیاز دارند درمان خود را در خارج از غزه ادامه دهند، به مصر تحویل دادیم. زقوت در ادامه گفت: سوخت مصرفی در بیمارستان‌ها به شدت در خطر است و بیمارستان الشفا به دلیل کمبود شدید سوخت، ظرف چند ساعت آینده تعطیل خواهد شد.

مدیر بیمارستان‌های غزه افزود: با خروج ۸۰ زخمی موافقت شد اما ۷۰ تن از آنها از غزه منتقل خواهند شد چراکه برخی از آنها مداوا شده و برخی نیز فوت شدند. در همین رابطه محمد ابو سلیمه، مدیر بیمارستان الشفا شهر غزه نیز هشدار داد که به زودی فاجعه‌ای در این بیمارستان و در سراسر غزه رخ خواهد داد.او افزود: جامعه جهانی باید پیش از آن که دیر شود اجازه انتقال سوخت کمکی را بدهد.

بیمارستان دوستی ترکیه در غزه نیز به دلیل حملات روز گذشته اسراییل تعطیل شد و سوخت ژنراتورهای بیمارستان تمام شد. جان ۷۰ بیمار سرطانی در داخل بیمارستان در خطر است. ۲۰۰۰ بیمار سرطانی در نوار غزه وجود دارد که در شرایط بهداشتی فاجعه‌باری به سر می‌برند.

تعداد بیمارستان‌هایی که در نتیجه بمباران‌ها فعالیت خود را متوقف کرده و سوخت خود را تمام کردند، به ۱۶ بیمارستان از ۳۵ بیمارستان رسیده است.

