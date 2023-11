وی تصریح کرد: در همین راستا امروز ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان دختر شهرستان کوهدشت به اردوی راهیان‌نور اعزام شدند که کاروان‌های بعدی هم طبق برنامه‌ریزی اعزام می‌شوند. مسئول اردویی راهیان‌نور لرستان خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی، بیش از ۷ هزار دانش‌آموز امسال راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور می‌شوند و در مجموع ۲۰ هزار نفر از لرستان به اردوی راهیان‌نور اعزام می‌شوند.

سپهوند بیان کرد: اعزام افراد به مناطق عملیاتی جنوب کشور تا اسفند ماه ادامه دارد که دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف راهی این سفر معنوی شده و نسل جدید با رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا می‌شوند.

