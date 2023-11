۱۸ متخصص جدید در راه اسفراین/ جذب ۲ دو رشته جدید جراحی مغز و اعصاب و توانبخشی

وی افزود: متخصصان جدیددر رشته های زنان و زایمان، اطفال، پاتولوژی، ارتوپدی، پوست، داخلی، بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)، بیهوشی، جراحی عمومی، چشم، رادیولوژی، روانپزشکی، کودکان و گوش و حلق و بینی هستند .

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با اشاره به راه اندازی بخش سرپایی توانبخشی و ام آر آی در بیمارستان امام خمینی اسفراین در آینده ای نزدیک گفت: جذب متخصصان توانبخشی و جراحی مغز و اعصاب با توجه به اعلام نیاز در این واحدها برای اسفراین اتفاق افتاد که ظرفیت بسیارخوب درمانی را برای شهروندان اسفراینی فراهم می کند.

توفیقیان یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه سلامت را تأمین پزشک متخصص دانست که در همین راستا تعاملات و مکاتباتی در سطح کلان پیگیری می‌کند که خوشبختانه بخشی از این نیاز به اسفراین اختصاص داده شده است، افزود: حضور جراح مغز اعصاب در اسفراین یک الزام برای کاهش اعزام بیماران ترومایی به شهر های همجوار بود که امسال بای اسفراین جذب شد.

وی با اشاره به اینکه با حضور این متخصصان در اسفراین ۴۳ متخصص ضریب K مشغول خدمت رسانی به مردم می شوند، ادامه داد: متخصصان جدید از اول آذر در بیمارستان و کلینیک تخصصی فعالیت خود را آغاز می کنند.

