ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی راست افراطی، که مدت‌ها از طرفداران مالکیت خصوصی اسلحه بود، به سراسر کشور سفر کرده و هزاران سلاح را به مردم تحویل داده است. آقای اشنایدر در یک کیبوتص بزرگ زندگی می‌کند که محل سکونت ۲۰۰ خانواده است. او از ایده «اقدام غیرنظامی» حمایت می‌کند.

اما در حالی که اکثریت جمعیت یهودی به دنبال راه‌هایی برای ایجاد احساس امنیت بیشتر هستند، اعراب اسرائیل که بیش از ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، می‌گویند که هیچ وقت به این اندازه نترسیده‌اند. او می‌گوید که از زمان حملات، دیگر برای خرید مواد غذایی به محله یهودیان نمی‌رود، بلکه راه طولانی را تا مغازه‌های عرب طی می‌کند، فقط از ترس اینکه مورد تعرض قرار بگیرد.شهروندان عرب اسرائیل که بسیاری از آنها خود را فلسطینی می‌دانند، عموماً از خدمت سربازی اجباری معاف هستند. بدون این آموزش، گرفتن مجوز اسلحه برای آنها بسیار سخت‌تر است.

