۱۰۰ هزار مترمکعب مخازن آب شرب خراسان شمالی گندزدایی شد

وی با بیان اینکه قبل از آغاز عملیات شست و شو و گندزدایی مخازن هماهنگی های لازم با مراکز بهداشتی به عنوان ناظر و سایر ارگان های ذیربط صورت می گیرد، به جزئیات فعالیت های کنترل کیفیت در هنگام شستشو و گندزدایی اشاره کرد و افزود: عملیات شست و شو و گندزدایی مخازن در محیطی کاملا بهداشتی توسط آب فشان های آتش نشانی و پس از شست و شوی کامل مخزن با تزریق کلر استاندارد همزمان با تخلیه رسوبات انجام می شود.

وی افزود: به منظور اطمینان از سلامت آب با انجام آزمایشات میکروبی و فیزیکی و شیمایی توسط آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب استان، کلر باقیمانده آزاد مخزن مورد نظر در محدوده استاندارد قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت آبفای استان به اهمیت آزمایشات هتروتروف (ارزیابی باکتری های آب آشامیدنی) در آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: نتایج این آزمایشات برای شست و شو و گندزدایی مخازن ذخیره شهرها به صورت سالیانه انجام می شود و شاخص با ارزشی برای ارزیابی کیفیت در روند برنامه ریزی برای شست و شوی مخازن براساس رهنمود سازمان بهداشت جهانی محسوب می شود.

